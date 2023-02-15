Вашингтон, 15 февраля 2023, 13:37 — REGNUM Американские военные научат украинских солдат сокращать расход артиллерийских боеприпасов, пишет газета Politico.

Поставки боеприпасов НАТО на Украину
Поставки боеприпасов НАТО на Украину
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, в США всё больше беспокоятся по поводу возможностей Запада пополнять вооружение Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что по всей Европе с украинскими военными ведут подготовку по маневрированию.

«Есть большая вероятность, что им потребуется меньше артиллерийских боеприпасов», — сказал министр обороны США.

В газете отмечают со стороны западных стран различные способы поиска возможности увеличения производства оружия и продолжения обучения украинских военных.

В Великобритании, по информации издания, подготовку прошли около 10 тысяч украинцев, в Германии — 1200 человек.

Напомним, в США готовятся одобрить очередной пакет помощи Украине на 10 млрд долларов.