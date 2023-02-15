Politico: в США отмечают, что Украина использует много артиллерийских боеприпасов

Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Американские военные научат украинских солдат сокращать расход артиллерийских боеприпасов, пишет газета Politico.

Поставки боеприпасов НАТО на Украину Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, в США всё больше беспокоятся по поводу возможностей Запада пополнять вооружение Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что по всей Европе с украинскими военными ведут подготовку по маневрированию.

«Есть большая вероятность, что им потребуется меньше артиллерийских боеприпасов», — сказал министр обороны США.

В газете отмечают со стороны западных стран различные способы поиска возможности увеличения производства оружия и продолжения обучения украинских военных.

В Великобритании, по информации издания, подготовку прошли около 10 тысяч украинцев, в Германии — 1200 человек.

Напомним, в США готовятся одобрить очередной пакет помощи Украине на 10 млрд долларов.