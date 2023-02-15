Джакарта, , 13:24 — REGNUM Повстанцы из индонезийской провинции Западное Папуа опубликовали фотографии и видеозаписи с новозеландским пилотом, захваченным в плен больше недели назад. Об этом соообщает 15 февраля CNN.

Боевик Иван Шилов © ИА REGNUM

На снимках пилот Филип Мертенс полностью одет и невредим. Он спокойно стоит в окружении папуасов, вооружённых автоматами и луками.

В одном из роликов группа боевиков поджигает самолёт на взлетно-посадочной полосе, на другом видео повстанцы требуют от заложника произнести требование о признании Индонезией независимости Папуа.

Ранее боевики военного крыла сепаратистского «Движения за свободное Папуа», признанного в Индонезии террористической организацией, захватили одномоторный самолёт авиакомпании Susi Air в аэропорту Паро в отдалённой горной местности региона Ндуга. Самолёт отправили туда за строителями, которым повстанцы угрожали смертью. На борту находились пять человек, в том числе ребёнок. Все, кроме пилота, были уроженцами этих мест, и повстанцы их отпустили.

Лидер боевиков Эгианус Когоя заявил, что захватил заложника «ради независимости Папуа». Он пообещал, что пилот будет в безопасности при условии, что власти не применят против группировки оружие.

Ранее боевики потребовали прекратить отправку рейсов в Паро и признать независимость региона.

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