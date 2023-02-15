Глава МИД Лавров: Запад вынужден признать провал попыток изолировать Россию

Москва, , 13:27 — REGNUM Западные страны вынуждены признать провал своих попыток изолировать Россию от мирового сообщества. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022 © ИА REGNUM

«Попытки изолировать Россию провалились», — сказал дипломат, добавив, что этот факт вынуждены признать и «недруги».

По его словам, доктрина внешней политики России доказывают свою эффективность в деле отстаивания национальных интересов.

Ранее Лавров сообщил, что российская сторона ведет кардинальный пересмотр всех обязательств перед международными организациями на фоне их дискриминационного отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен страдает неизлечимой глупостью и некомпетентностью, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель «измучен нарзаном» до полной потери дипломатичности.