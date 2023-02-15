Москва, 15 февраля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудник полиции из города Вязники попал в больницу с огнестрельным ранением руки. Травму мужчина получил, когда чистил табельное оружие. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в системе здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Ночью 15 февраля в больницу города Вязники на скорой доставили раненого сотрудника патрульно-постовой службы. Врачи диагностировали у него сквозное пулевое ранение руки.

«22-летнему пациенту был поставлен диагноз сквозное пулевое ранение левой руки. По словам пострадавшего, травму он получил по собственной неосторожности во время чистки пистолета ПМ», — рассказал собеседник агентства.

Полицейский рассказал врачам, что вернулся в кабинет после дежурства, достал из кобуры табельное оружие и приступил к его чистке. При этом молодой человек забыл вытащить магазин из оружия и случайно выстрелил себе в руку. По данному факту уже проводится служебная проверка.