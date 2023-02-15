Москва, , 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин получает всю информацию от военных в режиме онлайн, заявил 15 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом он ответил на вопрос журналистом о том, доложено ли Путину о ситуации с обстрелом ВСУ российских медиков в Донбассе.

«По линии военных, разумеется, Верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что группа медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, была расстреляна ВСУ.

Он отметил, что украинских солдат не остановили опознавательные знаки медиков и в нарушение международных конвенций ВСУ открыли огонь по медицинским работникам.