Марочко заявил, что ВСУ, отступая под Кременной, минируют тела сослуживцев

Москва, , 13:15 — REGNUM При отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики ВСУ минируют территорию и тела сослуживцев. Об этом 15 февраля заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Уничтоженная техника ВСУ © Министерство обороны РФ/РИА Новости

По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают наступать в районе Кременной.

«Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов…» — сказал он, добавив, что подобным образом украинские боевики пытаются подорвать российских военнослужащих.

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