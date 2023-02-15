Пекин, 15 февраля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Не менее десяти аэростатов США пролетели в воздушном пространстве Китая с мая 2022 года, заявил 15 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

EPA/WU HONG/ТАСС Ван Вэньбин

По словам дипломата, США многократно запускали высотные аэростаты над своей территорией, которые затем летали по всему миру. В Китае без разрешения соответствующих ведомств они входили в воздушное пространство, в том числе над Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами.

Вэньбинь напомнил об инциденте с китайским аэростатом, который попал на территорию США в результате форс-мажорных обстоятельств, а Вашингтон так и не представил КНР никаких объяснений.

Представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин оставляет за собой право принять необходимые ответные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме допускают возможность, что метеозонд из Китая случайно отклонился от заданного курса. За аэростатом военные и сотрудники американских спецслужб якобы следили с тех пор, как он вылетел с острова Хайнань.

Читайте также: Кирби: США не стремятся к конфликту с Китаем после ситуации с аэростатом