Москва, 15 февраля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен страдает неизлечимой глупостью и некомпетентностью, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель «измучен нарзаном» до полной потери дипломатичности. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал 15 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Припомнив медицинское прошлое фон дер Ляйен, Медведев отметил, что она «калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций», но при этом не считает потери европейских компаний. Правило «врач, исцели себя сам!» в её случае не действует — глупость и некомпетентность неизлечимы.

Боррель, по словам зампреда Совбеза, «второй измученный нарзаном человек». Он требует поискать на европейских складах танки для Киева, будучи главным дипломатом ЕС.

«Талейран аплодирует сверху» дипломату, который твердит, что Россия — вечный враг Европы, и призывает к войне, с иронией добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев сравнил ситуацию в ЕС с мифом о похищении Европы Зевсом. Бык в этом случае — «нахрапистая Америка», а Евросоюзу скоро придёт конец, отметил он.