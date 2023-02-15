В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом

Москва, , 13:05 — REGNUM В России стартовали стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

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Испытания машины, способной перевозить до 50 кг грузов, начались на площадке Технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

По словам гендиректора компании-производителя «И-Индастриз» Михаила Липатова, в ходе испытаний будут проверены система автоматического управления и возможность взлета и посадки в автономном режиме.

Он добавил, что опытный образец, по предварительным данным, будет создан к лету, а осенью состоятся летные испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разработан новый транспортный беспилотный летательный аппарат ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа).

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