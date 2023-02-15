Вашингтон, 15 февраля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. После заявлений американской фармацевтической компании Viatris о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра» (соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил) в форме таблеток в России обеспечили технологическую возможность производства лекарственных препаратов с МНН силденафил с различных стадий. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

Отмечается, что производство лекарственного препарата с торговым наименованием «Виагра» (соответствует международному непатентованному наименованию силденафил) не локализовано в России.

Уточняется, что в 2022 году компания Viatris оповестила о приостановке поставок препарата «Виагра» в форме таблеток.

По информации агентства, в целях обеспечения локального производства в рамках государственной программы Российской Федерации по развитию медицинской и фармацевтической промышленности был поддержан проект по проведению клинических исследований препарата с МНН силденафил в форме таблеток, он был зарегистрирован и постоянно вводится в гражданский оборот.

«В настоящее время в России обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов с МНН силденафил с различных стадий, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 из 36 компаний)», — приводит агентство сообщение Минпромторга России.

Уточняется, что, согласно сведениям государственного реестра лекарств, у 36 предприятий в России зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с вышеназванным МНН.

Отмечается, что объем производства этих препаратов по итогам первого — третьего кварталов 2022 года увеличился более чем на 11% в натуральном выражении, наблюдается увеличение объема продаж в этом периоде более чем на 15%.