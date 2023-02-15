Минпромторг: производство аналога «Виагры» идёт по полному циклу
В Минпромторге РФ сообщили о возможности производства аналога «Виагры»
Москва, 15 февраля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Производство аналога препарата «Виагра» идёт по полному циклу. Об этом 15 февраля сообщили в Минпромторге РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Медицинские препараты
«Лекарственный препарат с торговым наименованием «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию силденафил», — заявили в министерстве.
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Отмечается, что производство силденафила в России не локализовано, но обеспечена технологическая возможность изготовления препаратов с таким же действующим веществом.
Ранее сообщалось, что американская компания «Виатрис» проинформировала о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра» в форме таблеток.