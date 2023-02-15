Москва, 15 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о графике российского лидера на 15 февраля.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

«Напряженный день у президента. Он в Огарево. Откроет по ВКС объекты здравоохранения по всей стране», — заявил представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Песков также рассказал о запланированном совещании с членами правительства, в ходе которого будут обсуждаться направления налогового администрирования в 2023 году, а также о встречах с руководителями фракций и возможном телефонном разговоре.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал о том, что внеплановое заседание Совета Федерации 22 февраля связано с рассмотрением ряда законопроектов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что серьёзного обсуждения будущей европейской безопасности на предстоящей Мюнхенской конференции не будет, её участники заняты эмоциями, фобиями и миражами.