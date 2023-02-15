Москва, 15 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Иностранные СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание президента Федеральному собранию, известил 15 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе брифинга он прокомментировал несколько других актуальных тем, в частности слухи об отмене материнского капитала и расстрел медиков в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, у нас нет такой дискуссии — в Кремле не обсуждают отмену материнского капитала для женщин, которые рожали за пределами РФ», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР).

Журналисты задали вопрос: «Знает ли Путин о расстреле группы медиков под Угледаром?» Песков ответил лаконично: «Он (президент РФ. — Прим. ИА REGNUM) получает всю информацию в режиме онлайн».

О том, что ВСУ расстреляли группу медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, ранее известил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По словам Дмитрия Пескова, в целом на международных площадках российские дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на актуальные вопросы представителей СМИ, прокомментировав расстрел украинскими военными медиков в Донбассе и якобы имеющиеся планы по отмене материнского капитала для отдельных семей.

Также он пояснил, что внеплановое заседание Совета федерации 22 февраля связано с рассмотрением ряда законопроектов.

Читайте также: Песков рассказал, с чем связано внеплановое заседание Совета Федерации