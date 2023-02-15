Москва, 15 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Предложение о предоставлении добровольцам Донбасса статуса ветеранов должно сначала быть обсуждено в правительстве, заявил журналистам 15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Так он ответил на вопрос о том, поддержал ли Владимир Путин соответствующую инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, о которой тот рассказал на встрече с Путиным 14 февраля.

Такие предложения должны коррелироваться с иными мерами, предпринимаемыми властями по данному вопросу, потому тема требует обсуждения и проработки, пояснил Песков.

Аналогичным образом должно быть рассмотрено и предложение об объявлении 2024 года годом многодетной семьи (с этим предложение также выступал Миронов), добавил пресс-секретарь президента.