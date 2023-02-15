Песков ответил на вопрос, с чем связано внеплановое заседание Совета Федерации 22 февраля

Москва, , 12:34 — REGNUM Внеплановое заседание Совета Федерации 22 февраля связано с рассмотрением ряда законопроектов. Об этом 15 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здание правительства Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мероприятие связано с рассмотрением ряда законопроектов, поэтому оттуда последует комментарий», — сказал Песков.

Он добавил, что по вопросам повестки дня палат парламента следует обращаться в эти органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Госдума проведёт плановое заседание, Совфед соберётся на внеплановое.

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