Москва, 15 февраля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Внеплановое заседание Совета Федерации 22 февраля связано с рассмотрением ряда законопроектов. Об этом 15 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Российской Федерации

«Мероприятие связано с рассмотрением ряда законопроектов, поэтому оттуда последует комментарий», — сказал Песков.

Он добавил, что по вопросам повестки дня палат парламента следует обращаться в эти органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Госдума проведёт плановое заседание, Совфед соберётся на внеплановое.