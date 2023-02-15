В Кремле не обсуждают вопрос о прекращении выплат маткапитала рожающим вне России

Москва, , 12:33 — REGNUM В Кремле не обсуждается вопрос о возможном прекращении выплат материнского капитала женщинам, которые рожают за пределами России, заявил журналистам 15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР).

Те, кто едет рожать в другие страны, чтобы тем самым обеспечить новое гражданство для своего ребенка и вид на жительство для себя, сознательно открещиваются от родной страны и потому должны быть лишены выплат, полагает Журавлев.