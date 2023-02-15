Москва, 15 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Кремле не обсуждается вопрос о возможном прекращении выплат материнского капитала женщинам, которые рожают за пределами России, заявил журналистам 15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР).

Те, кто едет рожать в другие страны, чтобы тем самым обеспечить новое гражданство для своего ребенка и вид на жительство для себя, сознательно открещиваются от родной страны и потому должны быть лишены выплат, полагает Журавлев.