Москва, , 12:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин по линии военных регулярно и в режиме онлайн получает всю информацию по ситуации на Украине, заявил 15 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Битва за Угледар. 14.02.2023 Югасов Владимир © ИА REGNUM

Таким образом он ответил на вопрос, доложили ли президенту информацию о том, что ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков.

«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что в целом на международных площадках российские дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм.

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