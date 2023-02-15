Песков: на послании Путина Федеральному собранию не будет СМИ недружественных стран

Москва, , 12:39 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие средства массовой информации будут присутствовать на послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Он подчеркнул, что СМИ из недружественных стран смогут посмотреть послание в прямом эфире по любому каналу.

Напомним, что оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Песков уточнил, что в своём послании глава российского государства сделает акцент на текущей ситуации.