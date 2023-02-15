Москва, 15 февраля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие средства массовой информации будут присутствовать на послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Он подчеркнул, что СМИ из недружественных стран смогут посмотреть послание в прямом эфире по любому каналу.

Напомним, что оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Песков уточнил, что в своём послании глава российского государства сделает акцент на текущей ситуации.