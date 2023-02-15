Полицейские изъяли в Подмосковье свыше 51 кг наркотиков

Красногорск, , 12:33 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Московской области изъяли более 51 кг наркотиков у уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По ее словам, в Московской области был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

По предварительной информации, подозреваемый уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал в городском округе Лосино-Петровский склад для хранения крупных партий наркотических средств, которые планировалось сбыть через тайники-закладки в Московской области.

Уточняется, что в арендованной им квартире оперативники обнаружили свыше 51 кг наркотиков одного вида и более пяти килограмм наркотического средства другого вида. Запрещенные вещества были спрятаны в детских кроватках, а также на балконе и на кухне.

В материалах дела указано, что объем изъятой партии составил порядка 80 тысяч разовых доз.

«Кроме того, изъяты электронные весы, упаковочное оборудование и расходные материалы, имеющие доказательственное значение», — приводит «МВД Медиа» слова Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.