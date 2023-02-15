В Турции после землетрясения снесут более 50 тыс. зданий
Анкара, 15 февраля 2023, 12:20 — REGNUM В Турции в зоне землетрясений выявили более 50,5 тыс. зданий, которые необходимо срочно снести, сообщил 15 февраля министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мурат Курум.
По его словам, всего было проверено 387,5 тыс. зданий.
Он добавил, что 279,6 тыс. зданий повреждены незначительно или не повреждены.
Как передавало ИА REGNUM, ночью 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений различной магнитуды, до 7,7, с эпицентром подземных толчков в 30 км от города Газиантепа.
По последним данным, в результате погибли свыше 35 тыс. человек.