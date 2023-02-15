Анкара, 15 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В Турции в зоне землетрясений выявили более 50,5 тыс. зданий, которые необходимо срочно снести, сообщил 15 февраля министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мурат Курум.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023

По его словам, всего было проверено 387,5 тыс. зданий.

«По нашим данным, на сегодняшний день насчитывается 50 тысяч 576 зданий, которые необходимо срочно снести», — цитирует его телеканал TRT Haber.

Он добавил, что 279,6 тыс. зданий повреждены незначительно или не повреждены.

Как передавало ИА REGNUM, ночью 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений различной магнитуды, до 7,7, с эпицентром подземных толчков в 30 км от города Газиантепа.

По последним данным, в результате погибли свыше 35 тыс. человек.