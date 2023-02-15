Вашингтон, 15 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Автор расследования о подрыве «Северных потоков» журналист Сеймур Херш дал интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, в котором рассказал о причине переноса сроков подрыва «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года. Утверждается, что американский президент Джо Байден намеренно перенёс «безумную операцию», потому что не доверял Германии и хотел удержать Берлин в режиме антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

По словам Херша, в подготовке подрыва бомб были задействованы образованные люди, занимающие высшие должности в спецслужбах.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В дальнейшем выяснилось, что на месте ЧП обнаружены две воронки глубиной три и пять метров. Также взрывом «вырвало» трубу длиной около 40 метров. Российский президент Владимир Путин назвал случившееся очевидным терактом.

То, что официальным властям США нужно отвлечь внимание от публикации журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках», отметила 15 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Херш полагает, что американские водолазы ещё летом 2022 года заложили под морские газопроводы взрывчатку, позднее подрыв был произведён из Норвегии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после совершенной диверсии заявил, что подобные действия невозможно оставлять безнаказанными.

США не понравилось укрепление экономических связей между Россией и Германией, что могло стать причиной вероятного участия Вашингтона в диверсиях на «Северных потоках», считает депутат Европарламента Гуннар Бек. По его словам, многие американские политики выразили неприятие таких близких связей по стратегическим причинам.

После того как Сеймур Херш опубликован свое расследование, где открыто обвинил в теракте президента США и страны НАТО, на его статью отреагировал Китай. Во время очередной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила:

«Газопроводы «Северный поток» являются важнейшим объектом транснациональной инфраструктуры. Взрывы оказали серьезное влияние на мировой энергетический рынок и экологическую обстановку. Если Херш предоставляет правдивую информацию, то такие действия явно неприемлемы, и за них необходимо нести ответственность».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что «Северный поток» мешал США занять рынок Европы, и Штаты устроили подрыв газопровода, чтобы ликвидировать эту «проблему». Политик заявил RT:

«В Америке управляет страной не президент, а те корпорации и холдинги, которые имеют свои интересы. До этого были заявления польских политиков с благодарностью США за взорванный «Северный поток», теперь тайное становится явным».

Как сообщало ИА REGNUM, одной из причин того, что президентом США Джо Байденом было принято решение о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не в июне, а в сентябре 2022 года, стал страх перед приближающейся зимой и недоверие к Германии, которая могла отменить антироссийские санкции из-за холодной зимы, считает журналист Сеймур Херш. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он также отметил, что для Запада война на Украине «шла не очень хорошо».

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