Евросоюз предложит генсеку ООН стать посредником по Украине

Брюссель, , 12:25 — REGNUM Европейский союз планирует выйти с предложением генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать посредником для организации переговорного процесса по разрешению украинского конфликта, заявил 15 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Антониу Гутерриш Chatham House

По его словам, для достижения мира Украина нуждается в большей военной помощи Запада, чем уже сделано. Необходима победа в войне и для этого следует прилагать все возможные дипломатические усилия, считает он.

«Очень скоро я смогу призвать к этому в ООН и попросить генсека ООН начать, если он захочет, процесс посредничества», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли к началу переговоров по украинскому конфликту.