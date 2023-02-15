Глава дипломатии ЕС Боррель призвал отдать Украине пылящиеся на складах танки

Париж, , 12:14 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратился к западным странам с призывом как можно скорее передать Киеву хранящиеся у них на складах танки. Об этом он заявил в ходе выступления перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат заявил, что обратился с посланием к властям всех европейских государств, у которых имеются эффективные и современные танки, пылящиеся на складах и не приносящие пользы.

«Передайте их Украине, и как можно скорее», — призвал Боррель, добавив, что весной и летом ожидаются решающие события.

Как передавало ИА REGNUM, большое количество военной техники НАТО перебрасывается в румынский аэропорт, находящийся примерно в 30 км от границы с Украиной.