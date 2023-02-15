Москва, 15 февраля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Серьёзного обсуждения будущей европейской безопасности на предстоящей Мюнхенской конференции не будет, её участники заняты эмоциями, фобиями и миражами. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал 15 февраля в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Для серьёзных обсуждений, отметил он, участникам конференции нужны трезвость мышления и политический реализм. Однако они не готовы к таким дискуссиям ни политически, ни идеологически, ни интеллектуально.

«Вместо этого сегодня у большинства участников конференции — разгул эмоций и фобий, а перед глазами — мираж «поражения России», — заявил Пушков.

По его словам, вице-президент США Камала Харрис вряд ли добавит мероприятию интеллектуальный вес. Вероятно, она произнесёт пустую и банальную речь или просто «похохочет».

Как сообщало ИА REGNUM, Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт с 17 по 19 февраля. Представителей России и Ирана на неё не пригласили.