В Турции объяснили, почему многие здания обрушились при землетрясении
Анкара, 15 февраля 2023, 12:01 — REGNUM Причиной разрушения большой части зданий при землетрясении были проблемы с грунтом. Об этом 15 февраля заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.
«Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб», — приводит слова Курума газета Yeni Şafak.
Он добавил, что обрушились дома, построенные до 1999 года, когда в Турции также произошло землетрясение. После той трагедии были ужесточены правила возведения зданий в сейсмоопасных зонах.
По его словам, большая часть оценки ущерба будет завершена в течение недели, сильно повреждённые здания снесут.
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