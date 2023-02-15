Анкара, 15 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Причиной разрушения большой части зданий при землетрясении были проблемы с грунтом. Об этом 15 февраля заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023

«Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб», — приводит слова Курума газета Yeni Şafak.

Он добавил, что обрушились дома, построенные до 1999 года, когда в Турции также произошло землетрясение. После той трагедии были ужесточены правила возведения зданий в сейсмоопасных зонах.

По его словам, большая часть оценки ущерба будет завершена в течение недели, сильно повреждённые здания снесут.