В Турции объяснили, почему многие здания обрушились при землетрясении
Турецкий министр: большая часть зданий не устояла при землетрясении из-за проблем с грунтом
Анкара, 15 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Причиной разрушения большой части зданий при землетрясении были проблемы с грунтом. Об этом 15 февраля заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.
ИА REGNUM Дмитрий Сухов
Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023
«Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб», — приводит слова Курума газета Yeni Şafak.
Он добавил, что обрушились дома, построенные до 1999 года, когда в Турции также произошло землетрясение. После той трагедии были ужесточены правила возведения зданий в сейсмоопасных зонах.
По его словам, большая часть оценки ущерба будет завершена в течение недели, сильно повреждённые здания снесут.