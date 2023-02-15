ВС России нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ в Херсоне
Херсон, 15 февраля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ликвидировали 12 украинских военнослужащих в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
По информации агентства, в ночное время российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, которое располагалось в промышленном районе города Херсона.
Уточняется, что в итоге были уничтожены восемь единиц автомобильной техники, ликвидированы 12 военнослужащих ВСУ, ещё пять получили ранения.
Как передавало ИА REGNUM, российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу и миномёт ВСУ.