Херсон, 15 февраля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ликвидировали 12 украинских военнослужащих в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По информации агентства, в ночное время российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, которое располагалось в промышленном районе города Херсона.

Уточняется, что в итоге были уничтожены восемь единиц автомобильной техники, ликвидированы 12 военнослужащих ВСУ, ещё пять получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу и миномёт ВСУ.