The Sun: Запад получил жесткое послание от России из-за помощи Киеву
Лондон, 15 февраля 2023, 11:59 — REGNUM Полет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Киеву, пишет The Sun.
Отмечается, что Москва еще до начала конфликта на Украине усилила патрулирование воздушного пространства у границ Соединенных Штатов.
Так, пишет автор статьи, количество вылетов за последние годы увеличилось в шесть раз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Общая продолжительность полета составила более семи часов.
Российские ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.