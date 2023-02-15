The Sun: полет Ту-95МС над Беринговым морем стал грозным посланием России Западу

Лондон, , 11:59 — REGNUM Полет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Киеву, пишет The Sun.

Дозаправка в воздухе. Ил-78 и Ту-95МС Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российские ядерные бомбардировщики «Медведь» летают возле Аляски, а (президент России Владимир) Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО», — пишет издание.

Отмечается, что Москва еще до начала конфликта на Украине усилила патрулирование воздушного пространства у границ Соединенных Штатов.

Так, пишет автор статьи, количество вылетов за последние годы увеличилось в шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Общая продолжительность полета составила более семи часов.

Российские ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.