Лондон, 15 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Полет двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря стал грозным сигналом Западу из-за отправки оружия Киеву, пишет The Sun.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дозаправка в воздухе. Ил-78 и Ту-95МС

«Российские ядерные бомбардировщики «Медведь» летают возле Аляски, а (президент России Владимир) Путин насмехается над США после того, как был сбит очередной НЛО», — пишет издание.

Отмечается, что Москва еще до начала конфликта на Украине усилила патрулирование воздушного пространства у границ Соединенных Штатов.

Так, пишет автор статьи, количество вылетов за последние годы увеличилось в шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Общая продолжительность полета составила более семи часов.

Российские ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.