В ГД хотят пересмотреть постановление Съезда депутатов СССР по Афганистану
Москва, 15 февраля 2023, 11:56 — REGNUM Фракция СРЗП в Госдуме предложит нижней палате парламента признать не соответствующим исторической правде пункт постановления Съезда народных депутатов СССР, в котором осуждался ввод войск в Афганистан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил руководитель фракции Сергей Миронов.
«Наша фракция подготовила проект заявления Государственной думы, который касается вопроса о принятом решении Съездом народных депутатов 24 декабря 1989 года, в котором, к сожалению, признается, что ввод советских войск требует политического и государственного осуждения. Мы считаем, что это плевок в адрес наших интернационалистов, в адрес огромного количества штатских, которые помогали, строили в Афганистане различные гражданские объекты, и мы считаем, что в интересах исторической правды Государственная дума должна признать не соответствующим исторической правде этот пункт постановления Съезда народных депутатов», — сказал парламентарий.
Миронов пояснил, что это предложение фракция предложит обсудить на сегодняшнем заседании.