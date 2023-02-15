Москва, 15 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Фракция СРЗП в Госдуме предложит нижней палате парламента признать не соответствующим исторической правде пункт постановления Съезда народных депутатов СССР, в котором осуждался ввод войск в Афганистан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил руководитель фракции Сергей Миронов.

Rettipai Группа «Альфа» перед штурмом дворца Амина, Афганистан 1979

«Наша фракция подготовила проект заявления Государственной думы, который касается вопроса о принятом решении Съездом народных депутатов 24 декабря 1989 года, в котором, к сожалению, признается, что ввод советских войск требует политического и государственного осуждения. Мы считаем, что это плевок в адрес наших интернационалистов, в адрес огромного количества штатских, которые помогали, строили в Афганистане различные гражданские объекты, и мы считаем, что в интересах исторической правды Государственная дума должна признать не соответствующим исторической правде этот пункт постановления Съезда народных депутатов», — сказал парламентарий.

Миронов пояснил, что это предложение фракция предложит обсудить на сегодняшнем заседании.