Москва, 15 февраля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Врачи выявили тяжёлое заболевание у Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом 15 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

(сс) s.yume Александр Овечкин

Отмечается, что в январе 71-летний Овечкин-старший был помещён в больницу с обострением хронического заболевания — расслаивающей аневризмы.

Во время обследования у него выявили злокачественное новообразование и перевели в профильное учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин прилетит в Москву 15 февраля во второй половине дня. Он временно покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.