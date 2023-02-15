Эксперт ВОЗ: организация приостановила дальнейшее расследование происхождения COVID-19

Лондон, , 11:57 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса. Об этом, как передает британская газета The Daily Telegraph, заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, соответствующее решение принято в связи с проблемами со сбором данных.

«Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения COVID-19», — сказала она, добавив, что вторая фаза поэтапного плана проводиться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, американские конгрессмены приступили к расследованию генезиса COVID-19. Они изучают полученную информацию из администрации США и экс главного эпидемиолога Энтони Фаучи.