Москва, 15 февраля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС должны постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове на расширенной коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Реализуя принцип рискориентированного подхода к проверкам организаций, вы должны постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности», — сказал Путин.

Он добавил, что всегда необходимо помнить, что любая недоработка может привести к беде.

По словам главы государства, по-прежнему актуальной является задача предупреждения техногенных пожаров.

Президент выразил уверенность, что спасатели будут и далее действовать оперативно, с высокой отдачей и достойно выполнять свой долг.