Вашингтон, 15 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Западные страны опоздали с оказанием помощи ВСУ в Артёмовске. Об этом пишет газета New York Times.

Владимир Югасов ИА REGNUM Битва за Артемовск (Бахмут). 15.02.2023

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли заседания глав минобороны стран — членов этого альянса и контактной группы по Украине. Отмечается, что данные встречи завершатся 15 февраля.

Издание пишет, что какие бы решения на этих заседаниях не принимались союзниками Киева, уже очевидно, что для помощи ВСУ в Артёмовске они будут слишком запоздалыми.

Как передавало ИА REGNUM, после того как Киев лишится контроля над Артёмовском, Владимир Зеленский будет свергнут, с таким предположением выступил 14 февраля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.