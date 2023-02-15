Брюссель, 15 февраля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. В Европе изучают возможность продления приостановки лицензий на вещание российских государственных СМИ в рамках нового пакета санкций. Об этом 15 февраля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Напомним, что в декабре 2022 года Совет Европейского союза инициировал отзыв лицензии на вещание у таких российских телеканалов, как НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ» и Первый канал. Срок приостановки их действия не раскрывался.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила подробности десятого пакета санкций против России. По её словам, новый пакет подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что новый, десятый пакет антироссийских санкций будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций.