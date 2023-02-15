Журналистку из Барнаула приговорили к шести годам колонии за дезинформацию о событиях в Мариуполе

Барнаул, , 11:40 — REGNUM Журналистка Мария Пономаренко приговорена к шести годам колонии общего режима по делу о ложной информации о Вооружённых силах РФ. Об этом 15 февраля сообщили в Ленинском районном суде Барнаула.

Мариуполь Юрий Пущаев © ИА REGNUM

«Назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.

Также ей на пять лет запретили вести деятельность, связанную с администрированием сайтов и публичных каналов.

Пономаренко была обвинена в распространении заведомо ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Свою вину в зале суда она не признала.

В марте 2022 года Пономаренко опубликовала в своём Telegram-канале пост о том, что российские ВКС якобы нанесли удар по драмтеатру Мариуполя. Официальные источники, в том числе Минобороны РФ, эту информацию опровергли.