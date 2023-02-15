Москва, 15 февраля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы России продолжат работу по возвращению всех населенных пунктов Харьковской области, которые находились под их контролем до сентября прошлого года, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Все населенные пункты (Харьковской области), которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, порядка 20 харьковских сел уже находятся под контролем российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ганчев заявил, что фильтрационный пункт, предназначенный для пополнения мобилизационного резерва, устроила СБУ в посёлке Шевченково Купянского района.

Всё мужское население, пояснил он, проходит фильтрацию, об этом есть точные данные.

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