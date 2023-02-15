Москва, 15 февраля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Мать десятиклассницы одной из московских школ обвинила учителя истории в повышенном внимании к девочке. После этого мужчину уволили из школы. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

32-летнего Михаила (имя изменено) уволили из гимназии в центре столицы после обращения в администрацию школы матери одной из учениц 10-го класса. Женщина пожаловалась, что преподаватель истории проявляет повышенный интерес к её 16-летней дочери. По словам матери, особое отношение к девочке со стороны Михаила началось больше года назад.

Руководство гимназии быстро отреагировало на претензии родительницы и уволило учителя. Но на этом история не закончилась. 11 февраля мать девочки обратилась в полицию, на этот раз она обвинила бывшего учителя уже в педофилии.

«44-летняя москвичка сообщила, что видела, как 32-летний бывший школьный учитель на детской площадке целует её 16-летнюю дочь. Несовершеннолетнюю опросили, факт поцелуя она отрицает. Девочка пояснила, что никаких противоправных действий по отношению к ней мужчина не проявлял. Девочка также рассказала полицейским, что ее мама слишком сильно ее опекает, пытается контролировать каждый шаг, даже несмотря на то, что девочка не является проблемным ребенком», — рассказал собеседник агентства.

Школьница объяснила, что начала переписываться с преподавателем в мессенджерах примерно год назад, после того как под его руководством подготовила проект о Великой Отечественной войне. С тех пор ученица общалась с мужчиной на школьные темы. Но её мама была против такого общения и даже пожаловалась на преподавателя директору гимназии. Михаила уволили, но общение с учителем девочка не прекратила и недавно решила увидеться с ним на детской площадке. При встрече они обнялись, это увидела мать девочки и обратилась в полицию. Сейчас по данному факту в полиции проводят проверку.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, было ли общение несовершеннолетней со своим учителем в рамках закона. Если будет установлено, что родительница оклеветала учителя из своих личных побуждений, то полиция проверит также и учебное заведение, откуда уволили преподавателя.