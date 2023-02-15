Москва, 15 февраля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов Харьковской области. Об этом 15 февраля сообщил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Он добавил, что в настоящее время на харьковском направлении идут ожесточенные бои. По его словам, множество поселков в направлении Купянского района и Изюма находится в «серой зоне»

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В конце января Ганчев утверждал, что российские силы контролируют около 25 населенных пунктов в Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Севастополя, которого ранее задержали по подозрению в попытке поджога склада горюче-смазочных материалов, заподозрили также и в попытке поджечь пункт сбора гуманитарной помощи.