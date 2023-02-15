В СПЧ сообщили, что Сванидзе вывели из медикаментозного сна
Москва, 15 февраля 2023, 11:26 — REGNUM Журналист Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом 15 февраля сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.
На вопрос, действительно ли Сванидзе вывели из медикаментозного сна, Меркачева ответила: «Да, это правда».
«Он пока в реанимации, ещё на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже», — приводит её слова РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Сванидзе был госпитализирован с пневмонией и отёком лёгких.
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