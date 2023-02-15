Москва, 15 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Журналист Николай Сванидзе выведен из медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом 15 февраля сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Сванидзе

На вопрос, действительно ли Сванидзе вывели из медикаментозного сна, Меркачева ответила: «Да, это правда».

«Он пока в реанимации, ещё на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Сванидзе был госпитализирован с пневмонией и отёком лёгких.