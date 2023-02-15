Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

Москва, , 11:23 — REGNUM Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, сообщили 15 февраля в Министерстве обороны РФ.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Дарья Драй © ИА REGNUM

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что общая продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе отметила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Сообщалось, что центральная часть ядерного потенциала установлена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. По данным норвежской разведки, после начала спецоперации на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла».