Два Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями
Москва, 15 февраля 2023, 11:23 — REGNUM Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, сообщили 15 февраля в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что общая продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе отметила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.
Сообщалось, что центральная часть ядерного потенциала установлена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. По данным норвежской разведки, после начала спецоперации на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла».