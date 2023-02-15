Москва, 15 февраля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Решение внешнеполитического ведомства Польши уволить сотрудников, получивших образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД РФ, сравнимо со средневековой инквизицией. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Это же была именно Центральная Европа, которая сжигала людей — на кострах, просто на центральных площадях, — которые им рассказывали о научных открытиях», — сказала она в эфире радио Sputnik, добавив, что в Польше неоднократно ставили идеологию превыше всего.

Читайте также: Захарова: НЛО появились над США после исчерпания антироссийской тематики

Захарова назвала решение польского МИД «реинкарнацией худших практик». По её мнению, мера, которой гордятся местные власти, является не чем иным, как «позорной страницей в истории».

Она также подчеркнула, что любые решения должны иметь под собой основания. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что если сотрудники нарушили польское законодательство, то им должны быть предъявлены конкретные претензии.

Читайте также: Захарова оценила поздравление Байдена с Днём государственности Сербии

Захарова подчеркнула, что если людей увольняют, обвиняют и сегрегируют только по одному признаку, то это является «политической чисткой».

Ранее глава дипломатического ведомства Польши Збигнаев Рау заявил, что из министерства иностранных дел Польши уволили всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Как сообщало ИА REGNUM, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что специальная военная операция на Украине началась потому, что в Германии поддерживали президента России Владимира Путина.