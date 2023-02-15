* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ФСБ опубликовала видео с задержанным боевиком Азова*, прибывшим в Ростов под видом беженца

Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания боевика полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ростове-на-Дону.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На опубликованном ФСБ оперативном видео из квартиры задержанного показаны многочисленные агитационные брошюры и листовки данного полка, одна из брошюр озаглавлена: «Ставка на молодое поколение».

Как передавало ИА REGNUM, по версии сотрудников оперативных служб, подозреваемый вступил в запрещенную организацию в 2016 году, позже он прибыл на территорию России под видом беженца.

По версии спецслужб, в Ростове-на-Дону фигурант уголовного дела осуществлял пропаганду террористической организации среди молодежи. По месту жительства у подозреваемого были изъяты соответствующие агитматериалы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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