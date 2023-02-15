ФСБ опубликовала видео с задержанным в Ростове боевиком «Азова»*
ФСБ опубликовала видео с задержанным боевиком «Азова»*, прибывшим в Ростов под видом беженца
Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания боевика полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ростове-на-Дону.
На опубликованном ФСБ оперативном видео из квартиры задержанного показаны многочисленные агитационные брошюры и листовки данного полка, одна из брошюр озаглавлена: «Ставка на молодое поколение».
Как передавало ИА REGNUM, по версии сотрудников оперативных служб, подозреваемый вступил в запрещенную организацию в 2016 году, позже он прибыл на территорию России под видом беженца.
По версии спецслужб, в Ростове-на-Дону фигурант уголовного дела осуществлял пропаганду террористической организации среди молодежи. По месту жительства у подозреваемого были изъяты соответствующие агитматериалы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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